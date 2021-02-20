Как будет работать Тюменская кадастровая палата в праздничные дни 21-23 февраля. Фото - Тюменская кадастровая палата.

График работы Тюменской кадастровой палаты в праздничные дни 21-23 февраля изменится. В День защитника Отечества, 23 февраля, а также 21 и 22 февраля офисы учреждения работать не будут. Режим работы в обычном порядке возобновится с 24 февраля.

В Межрайонном отделе Тюменской кадастровой палаты по предварительной записи можно подать документы на оформление недвижимости, находящейся за пределами региона, а также забрать невостребованные вовремя в офисах МФЦ документы.

– Дополнительную информацию можно получить на сайте kadastr.ru (в региональной вкладке) или по телефону для справок (3452) 259-001, записаться на консультацию – по телефону (3452) 259-000, – отметили в ведомстве.

Добавим, что в период праздничных дней, с 21 по 23 февраля включительно, на официальном сайте и в информационных системах Росреестра будут проводиться плановые технические работы. В связи с этим услуги и сервисы будут временно недоступны (в том числе в МФЦ по приему документов и выдаче результатов предоставления государственных услуг Росреестра).