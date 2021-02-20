В Ялуторовске мужчина разбудил и побил сожительницу из ревности. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел ялуторовской полиции поступило сообщение от местной жительницы, которой причинили телесные повреждения. В настоящее время подозреваемый задержан.

Как стало известно, конфликт произошел между сожителями после совместного употребления спиртного. Ночью, когда женщина уже легла спать, 41-летний ялуторовчанин приревновал ее.

– Разбудив сожительницу, мужчина стал бить ее, обвиняя в измене. Женщине удалось выбежать из квартиры и обратиться за помощью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Наказание, согласно статье, подразумевает штраф, обязательные либо исправительные работы, предусмотрен и арест. Ранее судимый житель Ялуторовска отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.