Две аварии стали причиной огромной пробки на Профсоюзом мосту в Тюмени. Фото - "Авто Тюмень" в ВК.

В Тюмени на Профсоюзном мосту образовалась огромная пробка из-за двух дорожно-транспортных происшествий. В обоих случаях участникам аварий были два автомобиля.

– Пострадавших нет. На место всё равно прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы, чтобы помочь убрать разбитый транспорт с проезжей части, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Скриншот 2 ГИС.

ДТП вызвали затруднения в движении со стороны улицы 50 лет Октября. В настоящее время из четырех полос свободной осталась только одна. В сервисе 2ГИС водители активно обсуждают сложившуюся ситуацию.