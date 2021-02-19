Жителя Новосибирска, который вез наркотики через Тюмень, посадили на 11 лет. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Новосибирска. Мужчину признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.

Как оказалось, злоумышленник в апреле 2020 года из тайника в Башкортостане забрал партию наркотиков массой более 1,3 килограмма и сделал несколько закладок в Новосибирской области. В мае он забрал из тайника в Ленинградской области еще свыше 4,8 килограмма наркотиков для сбыта.

– Осуществить свои намерения наркосбытчик не смог, поскольку автомобиль, в котором он ехал пассажиром, был остановлен на посту ДПС в Тюменском районе. Запрещенные вещества были изъяты из незаконного оборота, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.