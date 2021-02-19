В Тюмени лжемастер сдавал в комиссионку неисправную технику клиентов

В Тюмени лже-мастер сдавал в комиссионку неисправную технику клиентов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени ранее судимый 26-летний «мастер» продавал неисправную технику клиентов. В настоящее время полицейские устанавливают его причастность к четырем эпизодам других преступлений.

– Злоумышленник размещал объявления о ремонте ноутбуков, телефонов и планшетов. Он забирал технику, обещая выполнить ремонт в короткие сроки и по низкой стоимости. Обязательства перед клиентами он не выполнял, а полученную технику сдавал в комиссионные магазины, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчина украл 49 тысяч рублей у нового друга, с которым ранее познакомился на улице. Мужчина пригласил злоумышленника домой, чтобы отметить знакомство, однако наутро остался без денег.