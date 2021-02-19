Жители Тюмени могут записаться в загс онлайн. Фото: Тюмень - наш дом

У жителей Тюмени появилась возможность записаться в загс онлайн. Сделать это можно посредством мобильного приложения «Запись 72».

– Приложение позволяет записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги, получить основную информацию по предоставляемым государственным услугам органов загс городов Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Ишима и Тюменского муниципального района, – сообщили в комитете загс администрации города Тюмени.

При записи можно выбрать дату, время визита. За 15 минут до назначенного времени останется лишь активировать и распечатать талон в терминале органа загс. После записи приложение напомнит, какие документы необходимо иметь при себе, а также предложит занести дату приема в календарь мобильного устройства.