Тюменцу, сбившему насмерть девочку, грозит до 12 лет тюрьмы. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

На улице Избышева в Тюмени накануне, 17 февраля, пьяный 50-летний мужчина на Volkswagen Polo сбил семилетнюю девочку. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.

Следователи возбудили уголовное дело. Виновнику трагического дорожного инцидента, согласно ч. 4 ст. 264 УК, грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Стало известно, что прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль расследование ДТП. Он поручил прокурору города провести проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, профилактике аварий и безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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