В Тобольске у мужчины угнали авто, пока он его прогревал. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции поступило сообщение об угоне в 15-м микрорайоне автомобиля ВАЗ-2106. 24-летний потерпевший завёл авто для прогрева и поднялся обратно в квартиру. Когда молодой человек вышел снова, то обнаружил, что транспортное средство отсутствует.

Через непродолжительное время стражи порядка обнаружили пропавшую машину неподалеку от места, где она стояла до угона. По горячим следам оперативники задержали 34-летнего подозреваемого и доставили в отдел полиции.

– Задержанный возвращался домой и обратил внимание на оставленный без присмотра автомобиль. Воспользовавшись моментом, он решил прокатиться по городу. В настоящее время задержанный свою вину признал, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.