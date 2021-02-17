Жителей Тюмени научат изготавливать кавайные брелоки. Фото: Тюмень - наш дом

Жителей Тюмени научат изготавливать кавайные брелоки в рамках некоммерческого культурно-досугового проекта «Чернильница авангарда». Встречи для желающих научиться нестандартно мыслить будут проходить ежемесячно.

По информации департамента культуры администрации города Тюмени, ближайший мастер-класс состоится 21 февраля в 15.30 по адресу: ул. Червишевский тракт, 15. Он будет посвящен созданию кавайных брелоков из легкого пластилина.

– «Каваий» – японское слово, означающее «милый», «хорошенький», «маленький». Брелоки в таком стиле всегда притягивают взгляды и вызывают бурю положительных эмоций. Такое украшение можно использовать в качестве аксессуара на сумке или рюкзаке для создания стильного акцента в образе, – отметили в ведомстве.

Участие бесплатное, однако предварительно необходимо записаться по телефонам: 26-43-34 или 26-43-74. Участников просят взять с собой санитарно-гигиеническую маску.