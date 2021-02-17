В Тюмени хирурги вытащили опухоль через нос пациентки. Фото - Ирина Ющенко, пресс-служба ГБУЗ ТО «ОКБ №2».

В Тюмени оториноларингологи ОКБ № 2 помогли пациентке с доброкачественной опухолью в пазухе носа. Объемное костное образование размером до двух сантиметров в диаметре граничило с основанием черепа и давило на соседние ткани и кости. Такая локализация опухоли отмечается всего в 5 – 10% случаев. Женщину беспокоили сильные головные боли.

– Несмотря на довольно большой объём остеомы, мы смогли извлечь её через полость носа. После такой операции пациентка быстро восстановилась, уже через четыре дня она была дома. К тому же у неё не осталось шрамов на лице, а хороший косметический эффект особенно важен для женщин. Головная боль ее больше не беспокоит, – рассказала отоларинголог взрослого ЛОР-отделения ОКБ № 2 Ирина Крылова.

По информации пресс-службы медучреждения, хорошему исходу лечения способствовал не только профессионализм хирургов, но и эндоскопические стойки со сверхчетким 4К-изображением. За счёт предельной детализации и хорошего обзора операционного поля они снижают травматичность вмешательства.