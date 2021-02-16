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Пьяный тюменец сломал нос пожилой матери

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Сергей Швецов
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Пьяный тюменец сломал нос пожилой матери.

Пьяный тюменец сломал нос пожилой матери.

Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел тюменской полиции поступила информация из больницы о пенсионерке, которой причинили вред здоровью. Медицинские работники диагностировали у 72-летней женщины перелом носа.

Участковый уполномоченный установил и задержал подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 32-летний сын потерпевшей. В день происшествия гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и побил свою мать.

– Спустя некоторое время сын снова подошел к пенсионерке и увидел кровь. После чего позвал соседку, которая вызвала скорую помощь. Объяснить причину поступка злоумышленник не смог, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении ранее неоднократно судимого подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В настоящее время фигуранту избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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