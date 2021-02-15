В Тюмени два года колонии получил мебельщик, укравший 900 тысяч рублей у клиентов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего учредителя ООО ПК «Ковчег». Мужчину признали виновным в мошенничестве. Он нанес ущерб своим клиентам на сумму более 900 тысяч рублей.

Горожанин заключал с клиентами договоры на изготовление мебели. Свои обязательства по договорам он не исполнял, а полученные деньги просто похищал. От его действий за год пострадали семь человек.

– В июле 2019 года мужчина уехал в Екатеринбург, а в сентябре того же года «Ковчег» исключили из Единого государственного реестра юридических лиц как недействующую организацию. В ходе следствия и судебного разбирательства пострадавшим частично возмещен причиненный ущерб, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, взыскал с него в пользу потерпевших более 800 тысяч рублей.