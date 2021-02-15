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Тюменка, ребенок которой перестал дышать, два раза отменяла вызов скорой

Однако диспетчер настояла на своем
Сергей Швецов
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Тюменка, ребенок которой перестал дышать, два раза отменяла вызов скорой. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Тюменка, ребенок которой перестал дышать, два раза отменяла вызов скорой. Фото - Ирина Бердюгина, пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

В Тюмени накануне, 14 февраля, трехлетний малыш вдруг потерял сознание и перестал дышать. Перепуганные родители вызвали скорую помощь и принялись оказывать первую помощь своему ребенку. Они предположили, что тот вдохнул жевательную резинку.

Вскоре обрадованные супруги снова позвонили в скорую, сообщив, что им удалось разжать челюсти, мол, отказываемся от вызова. Несмотря на это, диспетчер настояла на осмотре специалистами. Однако мать снова набрала 03: «Мальчик уснул». И на этот раз специалисту удалось убедить родителей в необходимости прибытия бригады, чтобы исключить возможные осложнения.

Фельдшеры осмотрели маленького пациента, измерили у него уровень сахара в крови, проверили работу сердца, сняв электрокардиограмму, и пришли к выводу, что кратковременная потеря сознания вызвана приступом судорог, а не механической асфиксией. Ребенка доставили в ОКБ № 1.

– При эпилептическом припадке нужно перенести человека на ровную поверхность, подложить под голову мягкую вещь. Во время судорог попытки разжать челюсти и вставить между ними какой-либо предмет могут привести к ее перелому и повреждению зубов. Припадок, как правило, длится в течение 1 – 3 минут, затем сознание человека постепенно восстанавливается, – рассказывают специалисты.

ЧПЗдравоохранение Тюменской области: медицина и здоровье