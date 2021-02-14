Тюменцы дарят валентинки в рамках акции «Оранжевые сердца». Фото - Региональный центр «Семья».

В Тюмени в День влюбленных свои валентинки получили воспитанники и сотрудники регионального центра «Семья». Случилось это в рамках акции «Оранжевые сердца».

– Мы получили много позитивных откликов, всем нравится дарить и получать валентинки. Кто приносит одежду или книги в «Лавку добра», передают открытки тем, кто этими вещами будет пользоваться. Они, в свою очередь, благодарят валентинками дарителей. Также активно включились воспитанники центра и воспитатели. Получилась такая «сердечная почта», – сообщила ведущий специалист центра «Семья» Ирина Кустова.

Стоит отметить, что акция будет продолжаться всю неделю. Ящики для сбора открыток стоят в отделении центра на улице Ермака, 1а и в «Лавке добра» на Амурской, 150.