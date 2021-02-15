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В Боровском женщина украла в магазине продукты и уехала в Тюмень

Однако от правосудия злоумышленнице уйти не удалось
Сергей Швецов
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В Боровском женщина украла в магазине продукты и уехала в Тюмень.

В Боровском женщина украла в магазине продукты и уехала в Тюмень.

Фото: Ольга Крыльцова

В межмуниципальный отдел тюменской полиции поступило сообщение от сотрудников розничной сети о хищении продуктов питания и бытовой химии из магазина. Сумма ущерба составила более семи тысяч рублей.

Полицейские установили личность подозреваемой в краже и задержали её. Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражу 35-летняя жительница посёлка Винзили.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска выяснили, что в посёлке Боровский женщина зашла в магазин, где сложила в свою сумку продукты питания и хозяйственные принадлежности, после чего прошла мимо кассы, не оплатив товар.

– Затем гражданка уехала в Тюмень, где сбыла часть товара прохожим, а часть употребила самостоятельно, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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