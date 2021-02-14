Тюменцам помогут научиться ораторскому мастерству

ТМ "Будильник" Фото: Виктория Стеблова

Важный навык в жизни каждого человека -умение грамотно, красиво и точно доносить свои мысли, благодаря речи. Кому-то этот навык дан с рождения, а для кому-то нужно усердно над этим работать. Но при желании, это доступно каждому.

«Тюменская область сегодня» выяснила детали занятия, которое пройдет 5-7 марта для горожан, где каждый тюменец сможет овладеть ораторским искусством.

В театральной мастерской «Будильник» отметили, что в каждой компании существует человек, который рассказывает любую историю так, что все присутствовавшие слушают с большим интересом. Таких людей принято считать «душой» компании.

- Вы тоже можете убрать речевые зажимы, увереннее заговорить и рассказывать, - рассказали в «Будильнике».

Интенсив пойдет на помощь любым специалистам: менеджерам по продажам, спикерам, лекторам. Также его оценят педагоги, актеры, режиссеры, блогеры и многие другие.

Спикером встречи выступит знаменитый театральный педагог и режиссер Марина Жабровец. Подробности о мероприятии можно уточнить в театральной мастерской «Будильник».