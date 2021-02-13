Тюменцам советуют ежегодно проходить техобслуживание газовых плит

Жителям Тюмени советуют ежегодно проходить техобслуживание газовых плит. Это связано с тем, что данное оборудование требует к себе повышенного внимания, так как при малейшей неисправности может стать источником серьезных проблем.

Во время техобслуживания газплиты сотрудники проводят визуальный осмотр, проверяют герметичность и работоспособность, наличие тяги, легкость и плавность регулировки сжигания газа, а также прочищают горелки. После составляется акт, где перечисляются все виды проделанной работы. Документ обязательно подписывает владелец или жилец квартиры, дома.

Когда срок службы газового оборудования, прописанный в документах, истекает, технику разрешается использовать только по результатам диагностики и в течение срока, указанного в заключении газовиков.

Если вам выдают предписание заменить плиту, то это необходимо сделать. Не стоит забывать, что газовые приборы в квартире являются собственностью хозяина, и если произойдет несчастный случай, то отвечать за причиненный ущерб придется ему.