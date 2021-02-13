«Год Ремезова»: в Тобольске пройдет серия мероприятий, посвященная великому земляку Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Духовная столица России - Тобольск, продолжает чтить своих великих земляков. Так, 2021 год объявлен в Тобольске годом Ремезова. В связи с этим в городе запланировано множество мероприятий.

Например, 2021 год ознаменовался серьезной датой - 320 лет со дня окончания работы Ремезовым над «Чертежной книгой Сибири», поэтому с февраля по декабрь состоится фото-марафон «Я и Ремезов». Мероприятие призвано популяризировать места города, связанные с жизнью и творчеством картографа.

Затем, 15 февраля, будет выставка-персоналия «С. Ремезов - патриот Сибири». Далее, с 15 по 19 февраля, пройдет викторина, посвященная жизни и творческому наследию великого земляка. А 20 февраля планируется экскурсия в рамках акции «Памятники должны говорить» у монумента Семену Ульяновичу.

Напоминаем, что Ремезов - русский энциклопедист, картограф, архитектор, строитель, историк, художник и писатель, который жил в Тобольске в XVII веке.