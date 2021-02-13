Ишимские травматологи помогли бабушке снова научиться ходить Фото: Ольга Крыльцова

Врачи Тюменской области продолжают проводить сложные хирургические операции, помогая людям встать на ноги.

Один из таких случаев произошел в ишимской Областной больнице №4. В медучреждение поступила 87-летняя женщина с закрытым оскольчатым переломом верхней трети бедренной кости - следствием неудачного падения. Как показывает практика, для пожилых пациентов такие травмы особенно опасны.

Однако хирургия и травматология не стоят на месте: разрабатываются различного вида фиксаторы, которые позволяют человеку встать на ноги уже через 1-2 дня после операции.

В частности, при лечении возрастной пациентки врачи применили проксимальный бедренный стержень, с помощью которого зафиксировали отломки кости в поврежденной конечности. После недельного пребывания в больнице бабушка отправится домой.

-Операция малотравматичная, проводится на специальном рентгенпрозрачном операционном столе с применением передвижного рентгеновского аппарата, который позволяет видеть на мониторе изображение перелома и ход операции, - рассказал заведующий травматологическим отделением Анатолий Киприн.

Отметим, что ежегодно в Областной больнице №4 травматологами проводится более сотни таких операций, в 2020 году подобный метод применяли 14 раз.