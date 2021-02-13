Погода на 13 февраля в Тюмени: грядет потепление

Погода на 13 февраля в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В субботу, 13 февраля, в Тюмени ожидается переменная облачность. И небольшой снег, который принесет с собой потепление.

Днем температура воздуха будет колебаться от -14 до -10 градусов. К вечеру столбики термометров покажут -7 градусов, а ночью потеплеет до -5. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер со скорость 4-9 м/с.

По народному календарю 13 февраля отмечается день Никиты - пожарника, почитаемого в лике святителя. В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

С огнем связаны и некоторые приметы этого дня. Говорили, что если дрова в печи дымят и плохо загораются - это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый - тепло.