В Тюменской больнице внедрили новый метод экспресс-диагностики на COVID-19 Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В централизованной клинико-диагностической лаборатории областной клинической больницы № 1 ежедневно выполняется более 70 тысяч тестов. За десять месяцев сделано более 310 тысяч исследований методом ПЦР на COVID-19. Недавно в лаборатории внедрили метод экспресс-диагностики на выявление коронавируса, который позволяет получить результат тестирования на COVID-19 за 20 минут. Ещё одно новшество – автоматизированная лабораторная информационная система.

– Теперь назначение лабораторных исследований врачи осуществляют через терминалы удаленного доступа на своих рабочих местах. Наличие централизованной информационной системы позволило нам исключить выдачу результатов исследований на бумажных носителях, что обеспечивает более быстрое получение результатов пациентом, – рассказала Наталья Сорокина, заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией.

Уникальность лаборатории в том, что на её площадке проводятся сложнейшие исследования по лекарственному мониторингу пациентов с пересаженными органами.

– Исследования, проводимые в нашей клинической лаборатории, соответствуют международным системам контроля качества. Привлечение дополнительных инвестиций в сферу здравоохранения считаем очень важным и своевременным именно сейчас, в довольно жестких условиях борьбы с коронавирусной инфекцией - отметил в ходе визита Игорь Бродер, заместитель главного врача ОКБ № 1.

Игорь Бродер также акцентировал, что в планах у медучреждения дальше развивать высокие технологии, в том числе в части забора крови и эффективного диагностирования, выявления заболеваний.