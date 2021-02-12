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Тюменка, отдав сестре дочь, устроилась на работу для выплаты алиментов

Однако перед трудоустройством женщине пришлось отсидеть десять суток
Сергей Швецов
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Тюменка, отдав сестре дочь, устроилась на работу для выплаты алиментов.

Тюменка, отдав сестре дочь, устроилась на работу для выплаты алиментов.

Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени 34-летней женщине пришлось отсидеть десять суток из-за того, что она не выплачивала алименты своей 16-летней дочери. Два года назад она избавилась от собственного ребенка, отдав ее сестре.

– По решению суда тюменка обязана выплачивать алименты на содержание ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка. В отношении должницы было возбуждено исполнительное производство. Гражданка, оказывая дочери «посильную помощь», время от времени производила платежи в размере 200-300 рублей. Таким образом, сумма ее задолженности перед дочерью достигла 554 тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

За неуплату алиментов горожанку арестовали на десять суток. Выйдя из Центра временного содержания, должница устроилась на работу с зарплатой в 27 тысяч рублей. В настоящее время работодателю направлено постановление на удержание доходов в пользу подростка.