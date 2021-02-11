Тюменские нейрохирурги выжгли лазером кусок опухоли в голове иркутской студентки

Фото: Федеральный центр нейрохирургии

В Федеральном центре нейрохирургии, который находится в Тюмени, специалисты прооперировали студентку Иркутского медицинского университета. Девушка несколько месяцев назад стала жаловаться на ухудшение зрения, а после прохождения МРТ увидела большую опухоль в головном мозге.

– Мой брат – сосудистый хирург, поэтому он сразу сказал, что надо в Тюмень, там сделают всё возможное. Встретили нас спокойно, приветливо, никаких лишних манипуляций и ожидания со стороны медперсонала. Как в семью попали, – вспоминает мама Кати Наталья Геннадьевна.

По словам заведующего нейроонкологическим отделением Галея Тазетдинова, опухоль располагалась в сложном участке головного мозга и перекрывала отток жидкости. Врачи создали искусственный канал, восстановили отток ликвора обходным путем. Кусочек опухоли выжгли лазером, объём образования уменьшили, но части новообразования остались.

На следующем этапе лечения юной пациентке проведут лучевую терапию на остаток опухоли. После операции состояние девушки значительно улучшилось: восстановилось зрение, исчезли шаткость в походке и мучающие ее головные боли.