В Тюмени прививку от коронавируса сделали преподавателям вуза

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В Тюменском государственном медицинском университете сегодня, 11 февраля, сделали прививки препаратом «Спутник V» преподавателям и сотрудникам. Здесь развернули кабинеты вакцинации и предварительного осмотра. Одной из первых прививку поставила исполняющая обязанности ректора Ольга Фролова.

– Я, как врач, как преподаватель, как руководитель, считаю необходимым это сделать, чтобы работать, обеспечивать стабильную работу вуза, обучение студентов. У меня пожилая мама, я хочу приходить к ней в гости, не боясь ее заразить. Как гражданин, как сотрудник университета, считаю это необходимым, – заявила и. о. ректора

Профессор кафедры госпитальной терапии Елена Дороднева в свою очередь отметила, что сделала прививку ради защиты своего здоровья и здоровья своих близких, а также окружающих.

– Учитывая то, что студенты-медики находятся в группе риска, у них очень большой круг общения, в том числе и с заболевшими, я бы очень рекомендовала им прививаться. Молодежь – это чрезвычайно общительный контингент. Если они будут вакцинированы и у них появятся антитела, они поставят барьер развитию пандемии и будут способствовать снижению заболеваемости, – считает преподаватель.