У тюменца незаконно взяли паспорт в залог в пункте проката коньков

Паспорт гражданина РФ Фото: Вадим Бегун

Специалистам тюменского управления Роспотребнадзора поступил вопрос от горожанина, у которого в пункте проката коньков взяли паспорт в залог. Правомерны ли действия сотрудников проката, объяснили в ведомстве.

Выяснилось, что предметом залога может быть что угодно, даже вещи, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда и прочего. Проще говоря, паспорт гражданина России, СНИЛС, водительское удостоверение и социальная карта не являются оборотоспособным имуществом.

– Предназначение этих документов заключается в подтверждении определенного объема прав и обязанностей у конкретного правоспособного и дееспособного лица. Такие документы не имеют какой-либо самостоятельной имущественной ценности и сами по себе не могут выступать объектами гражданско-правовых сделок, их нельзя реализовать на публичных торгах или через процедуры внесудебного порядка обращения взыскания, – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Кроме того, уточнили в ведомстве, за незаконное изъятие паспорта или принятие его в залог предусмотрена административная ответственность.