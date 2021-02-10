Тюменцам напомнили о правилах пожарной безопасности

Фото: Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени

Тюменцам напомнили: в период морозов возрастает риск возникновения пожаров, причиной которых становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и электрооборудования. Именно поэтому нельзя оставлять печи во время топки без наблюдения. Также не стоит поручать надзор за ними малолетним детям.

– При похолодании зачастую в домах используются дополнительные источники тепла: камины, калориферы, а иногда и самодельные электронагреватели. Опасность в том, что любой дополнительный источник потребления электроэнергии – это увеличение нагрузки на электропроводку. А если проводка старая и самодельный электрообогреватель обладает повышенной мощностью, то такой обогрев неминуемо приведёт к пожару, – отметили в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Чтобы в вашем доме не случился пожар, используйте обогреватели только заводского изготовления и обязательно с терморегулятором и не оставляйте его без присмотра. Не используйте обогреватели для сушки вещей и для обогрева помещения ночью. В случае возгораний незамедлительно сообщите в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного – 112.