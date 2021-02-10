Тюменцы узнали свои долги в мобильном офисе судебных приставов Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

Тюменцы узнали свои долги в мобильном офисе судебных приставов. Мероприятия прошли не только в областном центре, но и в Ялуторовске, а также в селах Казанское и Упорово.

Так, один из обратившихся не знал, где взять квитанцию для оплаты исполнительного производства, которое ранее было возбуждено в отношении него. Специалисты разъяснили, что сделать это можно онлайн-оплатой на сайте управления ФССП по Тюменской области www.r72.fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств». Квитанция с введенными данными будет предоставлена автоматически.

– Другой тюменец узнал в мобильном офисе, что нарушил срок для добровольного погашения задолженности. Теперь ему вместо пятисот рублей придется оплатить еще тысячу исполнительского сбора. Дело в том, что за нарушения сроков исполнения решения суда законом предусмотрена штрафная санкция в виде сбора размером 7 процентов от суммы долга, но не менее тысячи рублей, – рассказали в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве добавили, что к сотрудникам обратились несколько женщин-взыскательниц для сверки перечислений по алиментам. Они сравнили свои расчеты с показателями базы ФССП. Кроме того, их проинформировали о ходе исполнительных производств.