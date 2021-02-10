В Тюменской области в пожаре погибла 84-летняя женщина Фото: Вадим Бегун

В Казанском районе Тюменской области накануне, 9 февраля, произошла трагедия. Здесь в пожаре погибла 84-летняя пенсионерка.

– Пожар произошел на улице Красноармейской в селе Чирки: загорелась квартира в двухквартирном одноэтажном жилом доме. На месте происшествия работали три единицы спецтехники и шесть человек личного состава, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что, по предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи.