Тюменцев предупредили о перебоях в телевещании. Фото: Вадим Бегун

На следующей неделе жители Тюменской области столкнутся с перебоями в теле- и радиовещании. Проведение профилактических работ назначено на 17 и 19 февраля – в эти дни в некоторых районах могут возникнуть перерывы в вещании.

– 17 февраля с 13.00 до 15.00 будут проходить работы в Сорокинском районе, 19 февраля с 11.00 до 15.00 профилактические работы ожидаются в Ярковском районе, – сообщили в «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Отметим, что пакет каналов, входящих в перечень общероссийских обязательных общедоступных телеканалов, обозначен аббревиатурой РТРС-1. В состав пакета РТРС-2 входит больше каналов, которые имеют развлекательную направленность.