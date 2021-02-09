Тюменцы теряют деньги на займах в интернете. Фото: Ольга Крыльцова

Судебным приставам стали приходить жалобы от молодых тюменцев, среди которых стало популярно брать займы в интернете. С начала года на столах у специалистов лежат уже 36 подобных обращений.

– Заемщик, оформив личный кабинет, запрашивает, к примеру, 15 тысяч рублей, предоставляя кредитору все данные своей банковской карты. Однако ему приходят всего лишь 8 200 рублей, а через минуту – после списания определенной суммы – от займа остается всего 6 500. Когда удивленный заемщик пытается вернуть взятую сумму, с него запрашивают уже 15 870 рублей, а срок выплаты уменьшается до семи дней, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Большинство обманутых утверждают, что ознакомиться с договором не представляется возможным. С каждым днем их долг увеличивается на 1 200 рублей, личный кабинет блокируется, а за его разблокировку правообладатели требуют 3 700 рублей.

Специалисты ведомства отмечают, что в подобных микрокредитных компаниях удержания составляют до 800% годовых. Что интересно, ежедневный процент начисляется даже если заемщик пополняет счет. После этого начинаются телефонные угрозы как самим заемщикам, так и их родственникам и даже друзьям.