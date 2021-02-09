Тюменцы любуются свежим ремонтом в подъездах после жалобы на бездействие УК. Фото: Государственная жилищная инспекция Тюменской области

В Тюмени жильцы дома № 13 на улице Туристской любуются свежим ремонтом в подъездах. До этого они жаловались в Госжилинспекцию на бездействие ООО «УК «Ямал».

– Просим у инспекции помощи! Так называемый ремонт у нас в подъездах начинали делать несколько месяцев назад, но на этапе штукатурки все свернули. Теперь весь подъезд в белых пятнах! Хотелось бы, чтобы косметический ремонт доделали до конца, – сообщила в ведомство одна из жительниц дома.

Жилищный инспектор выехал на место и осмотрел подъезды. Информация из обращения подтвердилась. При обследовании общего имущества собственников в многоквартирном доме было обнаружено частичное повреждение окрасочного слоя стен и потолков в подъездах.

Специалист выдал управляющей организации предписание с требованием устранить выявленные нарушения. Контрольная проверка исполнения предписания подтвердила: к настоящему моменту подъезды многоквартирного дома приведены в порядок.