В Тюмени возбудили уголовное дело из-за детской коляски. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию обратилась местная жительница. Женщина пояснила, что стала жертвой лжепродавца, в результате чего лишилась денег.

Как оказалось, потерпевшая откликнулась на объявление о продаже детской коляски на одном из сайтов частных объявлений. Связавшись с продавцом, гражданка обсудила все детали сделки. Одним из условий продавца стала оплата полной суммы товара.

– Доверчивая покупательница перевела деньги через платежную систему неустановленного банка на указанный мошенником счет, после чего тот перестал выходить с ней на связь. Девушка поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила свыше 15 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают лицо, причастное к совершению преступления. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.