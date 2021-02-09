В Тюмени на мальчика у светофора отбросило машину после ДТП.

На пересечении Тобольского тракта и улицы Ушакова в Тюмени накануне, 8 февраля, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись Nissan Almera и Opel Corsa.

– Водитель автомобиля Nissan, поворачивая на перекрестке, не предоставил преимущество другому участнику дорожного движения. Одно из авто вылетело на тротуар прямо на десятилетнего мальчика, который в это время ожидал зеленый на светофоре, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

По предварительным данным, медики диагностировали у пострадавшего ушиб ноги. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.