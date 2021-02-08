В Тюмени мужчина чуть не задушил супругу из ревности. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тюменской полиции поступило сообщение о том, что девушке угрожают убийством. На указанный адрес оперативно выехал участковый. На месте сотрудник правопорядка задержал подозреваемого, коим оказался 31-летний трудоустроенный мужчина.

По версии дознавателей, в день происшествия между фигурантом и его женой произошел конфликт на почве ревности. В ходе словесной перепалки возлюбленные обменялись оскорблениями. Не справившись с эмоциями, мужчина начал душить потерпевшую и угрожать ей расправой.

– Опасаясь за свою жизнь, девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Страж порядка доставил злоумышленника в отдел полиции, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В отношении задержанного отделом дознания возбуждено уголовное дело «Угроза убийством». Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время гражданин находится под подпиской о невыезде.