В Тобольске нашли растение, занесенное в Красную книгу

Редкие растения обнаружены в Тюменской области Фото: Виктория Стеблова

В ходе исследований состояния лесных экосистем в районе площадки строительства производственного комплекса, тобольские ботаники обнаружили желтоцвет апеннинский. Ранее этот вид считался исчезнувшим и был занесен в Красную книгу Тюменской области.

При условии сохранения мест его произрастания этому виду ничего не угрожает. Состояния популяции этого многолетника из рода адонис семейства лютиковых свидетельствует об этом.

Мониторинговые участки площадью 1 квадратный километр каждый, сообщается на официальном сайте министерства науки и высшего образования Российскои Федерации, позволили ученым провести обширные исследования биоты в окрестностях завода, в результате чего обнаружены редкие для региона виды флоры и фауны.

Ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН Ольга Капитонова рассказала об этих редких и уникальных растениях.

- Это гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, желтоцвет апеннинский или адонис сибирский, хохлатка плотная, липа сердцевидная, лук мелкосетчатый или черемша, венерин башмачок крапчатый, венерин башмачок настоящий, гнездовка настоящая, мякотница однолистная, тайник яйцевидный. Из перечисленных видов желтоцвет апеннинский считался исчезнувшим в регионе видом и был занесен в Красную книгу Тюменской области со статусом редкости «0» как вероятно исчезнувший вид, - объяснила Ольша Капитонова.

После проведенных исследований стало возможно изменить статус редкости данного вида до «1» - виды, находящиеся под угрозой исчезновения.