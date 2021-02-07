Жителей Тюмени научат, как правильно искать пропавших людей

Поисковые занятия

Более 140 объявлений о людях, пропавших без вести, размещено на официальном сайте Тюменского следственного комитета.

«Гуманитарный добровольческий корпус» и поисковый отряд «Белая сова» расскажут тюменцам, как правильно действовать в ситуациях, когда пропали люди. Мероприятия пройдут 13 и 14 февраля в молодежном пространстве «Город Молодых».

Всех желающих будут обучать по двум направлениям: поиск и оказание первой помощи. В конце месяца, 28 февраля, тюменцы смогут применить новые знания на практике – принять участие в специальном учебном поиске.

– Для участия необходимы удобная одежда, блокнот и ручка, питьевая вода и, по возможности, спортивный коврик. Участие возможно только с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты – используем маски, – рассказали «Вслух.ру» в поисковом отряде «Белая сова».

Также для участия необходимо быть старше старше 18 лет и заранее зарегистрироваться.