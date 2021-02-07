Показатели розничной торговли за 2020 год превысили оборот предыдущих лет

Результаты розничной торговли

Несмотря на то, что в 2020 году действовали ограничительные меры, в Тюменской области показатели розничной торговли за прошедший год превысили показатели 2019 года. «Вслух.ру» ознакомился с итоговыми данными, которые Тюменьстат озвучил в докладе о социально-экономическом развитии региона. Два года назад, жители области потратили в магазинах 402 миллиарда 114,1 миллион рублей, а в 2020 сумма потраченных денег возросла до 416 миллиарда 435,3 миллиона рублей.

Население Тюменской области, по данным на 1 декабря 2020 года, составляло 1 миллион 542,9 тысяч человек. Следовательно, исходя из средних расчетов, сумма ежемесячного шоппинга на одного человека превышает 22 тысячи рублей. Самым щедрым месяцем безусловно стал декабрь. Только за предновогодний месяц, жители региона потратили 42 миллиарда 103,2 миллиона рублей. В 2019 году новогодние затраты обошлись в 41 миллиард 572,8 миллионов рублей. Апрель и май в 2020 году стали самыми скромными и экономными для жителей области, что объяснимо ограничительными мерами. Их суммы составили 28 миллиардов 727,5 миллионов и 29 миллиардов 586,5 миллионов.