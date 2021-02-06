В Тюменской области 70% онкологических заболеваний выявили на ранней стадии. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области в 2020 году более одной тысячи злокачественных новообразований выявили во время онкоскрининга. В 70% случаев – на ранней стадии.

– В условиях пандемии в регионе удалось провести около 1,1 миллиона скрининговых исследований. Их проходят формально здоровые люди для обнаружения опухолей на бессимптомных стадиях, – сообщили в департамента здравоохранения региона.

Чаще всего на I и II стадиях выявляли новообразования мочевого пузыря – 81%. Также на ранней стадии удалось увидеть 74% случаев рака молочной железы, 73% - рака почки, 68% - рака щитовидной железы, 66% - рака предстательной железы, передает «Тюменская линия».