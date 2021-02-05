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Депутат Госдумы Николай Брыкин выслушал жалобы жителей юга Тюменской области

В Ишиме Николай Брыкин посетил музей Ершова
Сергей Швецов
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Депутат Госдумы Николай Брыкин выслушал жалобы жителей юга Тюменской области.

Депутат Госдумы Николай Брыкин выслушал жалобы жителей юга Тюменской области.

Депутат Государственной думы Николай Брыкин в рамках региональной недели посетил пять муниципалитетов Тюменской области. В Ишиме, Абатском, Викуловском и Юргинском районах он встретился с их главами и избирателями.

– Мы живем в богатой, большой стране, но всегда находятся люди, которые хотят пошатнуть ситуацию. Самое страшное, что в это втягивают наших детей. В числе первых я одобрил инициативу о введении уголовной ответственности за подобные деяния. У нас хватает проблем, но в год пандемии приняли дополнительные меры поддержки семей и бизнеса. Я вижу, как меняются наши города и села, появляются новые объекты культуры, – рассказал депутат.

Николай Гаврилович приезжает в регион каждый месяц. В этот раз ему пожаловался пожилой житель деревни Патрушева, который с октября живет без отопления и горячей воды. Депутат пообещал купить новый газовый котел в случае необходимости.

Он также побывал в ОКБ № 2, чтобы посмотреть, как работает новое оборудование. Главврач Роман Паськов отметил, что аппараты упростили и ускорили оказание помощи пациентам.

– Новые кардиографы передают изображение не на пленку, а сразу на монитор компьютера. Медицинской сестре не нужно проявлять и передавать врачу эти носители для чтения снимка. Вся информация сразу поступает доктору и хранится в архиве системы. Это удобно и медикам, и пациентам, – поблагодарил гавврач депутата.