В Тюмени сахар подорожал на 54%. Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области цены и тарифы на потребительские товары и услуги за год выросли на 4,2% (по России – на 4,9%). Больше всего прибавил в стоимости сахар-песок, который подорожал на 54%.

Кроме того, выросли цены на масло подсолнечное (на 17,2%), яйца (на 14,8%), крупы и бобовые (на 13,9%), овощи (на 13%), макароны (на 12,7%), рыбу и морепродукты (на 6,5%) и хлеб (на 5,5%). Подорожал и алкоголь (на 3,7%), а вот мясо птицы теперь можно купить дешевле, стоимость снизилась на 4,3%.

– Среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров отмечалось повышение цен на медикаменты (на 10,1%), моющие и чистящие средства (на 9,6%), электротовары и другие бытовые приборы (на 6,5%), ткани (на 4,8%), мебель (на 4,5%). Зафиксировано увеличение цен на табачные изделия (на 8,5%). Наблюдалось снижение цен на обувь (на 1,2%), телерадиотовары (на 1,9%), средства связи (на 1,3%). Цены на дизельное топливо незначительно снизились (менее 1%), на бензин выросли на 2,2%, – рассказали в Тюменьстате.

Также стало известно, что подросли тарифы на услуги гостиниц (на 13,6%), правового характера (на 12,1%), ветеринарные (на 9,1%), связи (на 8,8%), медицинские (на 6,1%), страхования (на 5,7%), бытовые (на 4,3%), а также коммунальные (на 3,7%).