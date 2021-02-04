Тюменскую трассу полностью перекрывали из-за столкновения 4 авто. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области полностью перекрывали 716-й километр трассы Р-404. Здесь произошла серьезная авария с участием сразу четырех автомобилей.

– В настоящее время – с 15.47 – установлено реверсивное движение. Будьте внимательны, учитывайте это при построении маршрута, – сообщили в ФКУ «Уралуправтодор».

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.