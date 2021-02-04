Тюменское село закрыли на карантин из-за бешеной кошки. Фото - wikimedia.org.

В селе Смирное Казанского района Тюменской области ввели карантин. Виновницей тому стала кошка, у которой выявили бешенство.

По информации представителей администрации района, кошка вышла погулять и контактировала с диким животным. Она погибла. Предположительно, у кошки был контакт с енотовидной собакой или лисой. В настоящее время ветеринары проводят необходимые мероприятия, чтобы ликвидировать опасность.

Стоит также отметить, что ранее случаи бешенства были выявлены в Тюменском районе и в селе Бобылево Исетского района. На этих территориях также действует карантин.