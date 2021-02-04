Тюменский СК заинтересовался историей грабителей, которые «встретили» полицейских фейерверком. Скриншот из видео.

Тюменские следователи начали проводить доследственную проверку по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. «Комсомольская правда» – Тюмень» уже писала об этом случае: тогда грабители, не желая быть задержанными, устроили настоящий фейерверк в квартире.

– В ходе проведения проверки установлено, что в конце декабря 2020 года в доме на улице Муравленко подозреваемые в грабеже при задержании с применением насилия оказали сопротивление сотрудникам полиции и Росгвардии, – прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что специалисты тщательно проверят доводы, изложенные в сведениях средств массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени стражи правопорядка задержали двух подозреваемых в грабежах и разбойном нападении. Однако сделать это оказалось не так просто. Несмотря на то что Новый год уже закончился, мужчины встретили росгвардейцев фейерверком. Такой «теплый прием» они оказали, чтобы успеть скрыться через окно.

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