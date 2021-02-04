В Тюмени водитель на «БМВ» сбил перебегавшую дорогу женщину.

На улице Малыгина в Тюмени накануне, 3 февраля, водитель на «БМВ» сбил перебегавшую через дорогу женщину. По словам очевидцев, горожанка некоторое время не могла подняться и лежала на асфальте.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Тюменской области отметили, что дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома № 4 на улице Малыгина. Женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, когда ее сбила иномарка немецкого производства.

36-летний водитель легковушки утверждает, что пытался избежать столкновения и сигналил нарушительнице, однако она побежала еще быстрее. Прибывшие на место аварии сотрудники скорой оказали пострадавшей всю необходимую медицинскую помощь, передает «МегаТюмень».