В Тюмени должник выплатил 103 тысячи рублей, чтобы не лишиться авто. Фото: Пресс-служба УФССП по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД и судебные приставы продолжают проводить рейды по должникам. За вчерашний день, 3 февраля, они остановили сто автомобилей, восемь из которых в итоге арестовали.

– В ходе рейда остановлен водитель, у которого имеется долг на 103 тысячи рублей. Мужчина не захотел расставаться со своей иномаркой, поэтому безоговорочно уплатил на месте по pos-терминалу всю сумму. Многие граждане, остановленные для проверки, охотно выплачивали свои долги на месте в мобильном офисе. Один тюменец даже поблагодарил сотрудников за возможность оплаты «по пути», объяснив, что теперь ему не нужно посещать свое структурное подразделение, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

Несогласные с требованием остановиться женщины бурно доказывали сотрудникам ведомств, что их идентифицировали по ошибке, но у обеих оказались неуплаченные долги по налогам и сборам. Только после предъявленных документов тюменки спокойно уплатили свои задолженности и продолжили путь.

В ведомстве напомнили, что узнать о своих возможных долгах можно на официальном сайте ГИБДД, в личном кабинете на портале госуслуг, а также на сайте службы судебных приставов. Произвести онлайн-оплату также возможно не выходя с сайта ФССП.