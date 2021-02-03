Тюменец, не оплативший штраф в тысячу рублей, отсидел 10 суток и пойдет убирать улицы

Тюменец, не оплативший штраф в тысячу рублей, отсидит 10 суток и пойдет убирать улицы. Фото: Ольга Крыльцова

В Увате 35-летний местный житель долгое время не выплачивал штраф в тысячу рублей за нарушение Правил дорожного движения. В итоге мужчина не только оплатит задолженность, но и отсидел десять суток, после чего пошел убирать улицы.

Должник игнорировал решение суда о выплате тысячи рублей. Тогда дело перешло к судебным приставам, которые составили административный протокол и отправили его в суд. Там жителю Увата назначили обязательные работы, но он и их проигнорировал.

– Так как никаких действий по исполнительному производству он не предпринял, специалист вновь доставил его в суд, где судья назначил наказание в виде 10 суток ареста, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сразу после отбывания наказания должник добровольно явился к сотруднику и приступил к выполнению обязательных работ. Мужчина отработает 110 часов в Уватском сельском поселении, убирая улицы. Также ему предстоит в кратчайшие сроки погасить долг по штрафам, он уже взял квитанцию для оплаты.