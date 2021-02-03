В Ишиме спасатели вынесли тело из горящего дома. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишиме сегодня, 3 февраля, ночью горел жилой деревянный дом. К сожалению, не обошлось без жертв.

– На место происшествия выезжали 10 сотрудников пожарно-спасательной части города и звено газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве также уточнили, что спасатели вынесли из горящего дома тело мужчины. На настоящий момент известно, что он родился в 1970 году. По информации дознавателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.