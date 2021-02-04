Погода на 4 февраля в Тюмени: вечером будет идти мелкий снег

В Тюмени вечером будет идти мелкий снег. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 4 февраля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Вечером будет идти мелкий снег.

Температура воздуха ночью будет минус 13 – 15 градусов, днем – минус 11 – 12. Вечером столбики термометров покажут 9 – 10 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если снежные узоры поднимаются вверх по стеклу, значит, морозу продолжаться, а если наклонились – к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко – весна идет ранняя.