В Тюмени студентка получила срок за торговлю наркотиками. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 19-летней местной жительницы. Девушку признали виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Правоохранители узнали, что тюменка причастна к распространению наркотиков. За ней установили наблюдение. Утром 6 апреля 2020 года наркосбытчица в деревне Падерина забрала из тайника более 36 граммов мефедрона.

– На обратном пути ее возле дома задержали. В ходе досмотра у девушки обнаружили и изъяли запрещенные вещества. Она находилась в состоянии наркотического опьянения, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимой четыре 4 года лишения свободы. Она будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.