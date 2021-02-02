В Заводоуковске мужчина жестоко побил пенсионера, у которого был в гостях. Фото: Ольга Крыльцова

В заводоуковскую полицию обратились сотрудники одной из местных больниц. Медики сообщили, что к ним поступил 70-летний мужчина с переломами нескольких ребер.

Полицейские установили, что ранее потерпевший у себя дома распивал спиртное в компании с 31-летним знакомым. Между мужчинами произошел конфликт, быстро переросший в драку.

– Гость нанес хозяину дома ряд ударов руками и ногами, причинив тем самым серьезный вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Фигуранта задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. В отношении него следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.